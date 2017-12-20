Саакашвили в открытом письме призвал Порошенко уйти в отставку

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили опубликовал в ночь на среду в Facebook открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко. Оппозиционный политик призвал украинского лидера добровольно оставить пост, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Признайтесь себе и народу, что вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка - это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться", - указал Саакашвили.

Он в очередной раз обвинил Порошенко в нежелании проводить реформы, а также в "бесконечной жадности, которую не будет терпеть народ Украины".



