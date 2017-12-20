В НС Армении продолжается внеочередное заседание: прямой эфир

По решению председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна, согласно ст.100 Конституции РА и ст.42 конституционного закона РА «Регламент НС», по инициативе правительства с 19 декабря было созвано внеочередное заседание НС – по повестке дня инициатора. Как передает «Арменпресс», сегодня, 20-го декабря, на очередном зседании зарегистрировались 93 депутата.

В начале заседания состоятся голосования по уже обсужденным вопросам.

В повестку включены 17 вопросов. Депутаты НС приступили к обсуждению в различных чтениях в частности проектов о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РА, законы «О налоговой службе», «О бюджетной системе», «Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных Сил РА», в Уголовно-процессуальный кодекс РА, Гражданский процессуальный кодекс РА, Судебный кодекс, закон РА «Об энергосбережении и возобновляемой энергетике».Большинство законопроектов обсуждаются во втором чтении.