Президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении
Президент Армении Серж Саргсян 20-го декабря подписал ряд законов, принятых НС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.В частности, президент Армении Серж Саргсян подписал законы о социальной помощи, о государственных пособиях.
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