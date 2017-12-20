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Сурен Караян обсудил с представителями МВФ новую программу Фонда


Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян принял 20-го декабря  делегацию миссии Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении, министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян обсудил с членами делегации во главе с Хоссейном Сами разработку новой программы МВФ, касающейся Армении.  

В ходе встречи стороны также рассмотрели 5-летнюю программу правительства Армении до 2022 года, экономические приоритеты исполнительной власти и ближайшие планы. Кроме того, были обсуждены дальнейшие приоритетные направления сотрудничества правительства Армении с МВФ.

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