Сурен Караян обсудил с представителями МВФ новую программу Фонда

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян принял 20-го декабря делегацию миссии Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении, министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян обсудил с членами делегации во главе с Хоссейном Сами разработку новой программы МВФ, касающейся Армении.

В ходе встречи стороны также рассмотрели 5-летнюю программу правительства Армении до 2022 года, экономические приоритеты исполнительной власти и ближайшие планы. Кроме того, были обсуждены дальнейшие приоритетные направления сотрудничества правительства Армении с МВФ.