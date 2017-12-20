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Министр ИД Турции находится в Баку


Министр ИД Турции Чавушоглу прибыл в Баку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство АПА.

Министр ИД Турции Чавушоглу примет участие в саммите министров ИД Азербайджана, Ирана и Турции.

По окончании состоится совместная пресс-конференция министров ИД Азербайджана, Ирана и Турции.

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