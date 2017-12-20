Генассамблея ООН признала Россию «оккупирующей державой»

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, в которой осуждаются якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека, а также «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также в документе, который был предложен Третьему комитету ГА ООН Украиной в соавторстве с 30 государствами, содержится осуждение и непризнание «временной оккупации Россией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя».

За его принятие проголосовали 70 государств. Против высказались 26 стран, включая Россию, Армению, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай, Кубу, Северную Корею, Сербию, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Еще 76 стран при голосовании воздержались.