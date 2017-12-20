25% рукописного фонда Матенадарана уже оцифровано. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал ИО директора Матенадарана Ваган Тер-Гевондян.

«Кажется, что этот процент невелик, однако за цифрами стоит огромная работа. Оцифровка сокровищ Матенадарана продолжается ежегодно. При этом, оцифровка непосредственно связана с реставрацией рукописей, поскольку рукописи идут на оцифровку после реставрации»,- сказал ИО директора Матенадарана Ваган Тер-Гевондян.

В этом году, при содействии Госкомитета по науке, Матенадаран приобрел новый сканер, который позволит диджитализировать и микропленки.

«До внедрения новых технологий мы пользовались микропленками: рукописи фотографировались, затем микропленки читались посредством особого устройства, которое работало очень медленно, такое чтение наносило вред зрению. Нынешняя аппаратура позволяет диджитализировать и микропленки, данные затем легко считываются с экрана монитора»,- сказал ИО директора Матенадарана Ваган Тер-Гевондян.

По его словам, в будущем году немецкие коллеги подарят Матенадарану оборудование, которое позволит читать стертые с пергаментов предыдущие надписи. Как известно, в средневековье манускрипты писались на дорогом пергаменте, если же кто-то хотел сделать новую запись – старую соскребали.

«Стертые записи не видны невооруженным глазом, однако следы можно считать при помощи новейшего оборудования, не исключены интересные находки. Среди рукописей Матенадарана имеются такие, которые были записаны указанным методом»,- сказал ИО директора Матенадарана Ваган Тер-Гевондян.