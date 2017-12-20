Палате представителей США придется повторно голосовать по налоговой реформе

Палате представителей США придется проводить повторное голосование по налоговой реформе в среду, поскольку три положения в законопроекте нарушали сенатские правила, заявил лидер большинства в нижней палате Кевин Маккарти, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее во вторник Палата представителей конгресса США приняла законопроект о налоговой реформе, который резко снижает налоги для бизнеса, свидетельствуют результаты голосования. После этого он поступил на рассмотрение в Сенат, однако демократы заявили, что три положения в этом законопроекте нарушают сенатские правила, и он должен быть пересмотрен.

Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.