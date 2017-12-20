В Каталонии завершилась кампания по досрочным выборам в парламент

В полночь по местному времени (2.00 мск) в Барселоне завершилась избирательная кампания, начался день тишины, передает корреспондент РИА Новости. Выборы состоятся в четверг, 21 декабря, сообщает Арменпресс.

Кроме того, на 20 и 21 декабря объявлены выходные во многих учреждениях Каталонии — школах, детских садах, административных учреждениях.

За депутатские места в парламенте Каталонии борются семь основных политических сил. Три из них являются сторонниками независимости региона, четыре — сторонниками сохранения Каталонии в составе Испании.

К сторонникам независимости относятся блок "Вместе за Каталонию" экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона (ныне скрывается от Мадрида в Бельгии), партия "Левые республиканцы Каталонии" бывшего заместителя главы женералитета Каталонии Ориола Жункераса (находится под стражей в Мадриде) и крайне левая "Кандидатура народного единства". За территориальную целостность Испании выступают Народная партия ("филиал" правящей в Испании партии), центристская партия "Граждане" и Каталонская социалистическая партия. Кроме того, сильные позиции в регионе имеет Catalunya en Comú, местное представительство партии "Подемос" (Podemos). Они тоже выступают за территориальную целостность Испании, но при этом согласны на проведение законного референдума, согласованного с Мадридом.

Интрига в том, что, согласно социологическим опросам, каждая из двух сил может рассчитывать только на половину голосов избирателей, а значит, не сможет сформировать большинство в парламенте и правительство региона.