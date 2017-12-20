Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

В новогоднюю ночь во всех церквях состоится благословление граната


По распоряжению католикоса Гарегина Второго, в новогоднюю ночь во всех церквях состоится ритуал благословления граната, последующее за благодарственным молебном в Кафедральном соборе Св. Эчмиадзина.  Как передает «Арменпресс», этот ритуал стал традицией, начиная с 2014 года.

Гранат традиционно является национальным символом в армянской культуре, олицетворяя жизнь, расцвет, изобилие. В христианской символике гранат олицетворяет пролитую Христом кровь, а также воскрешение Христа и многообразие божьих даров.

В толкованиях армянских отцов церкви гранат олицетворяет также многочисленность зерен – паствы, объединенной под крепкой кожурой –ААЦ.  

Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации