В новогоднюю ночь во всех церквях состоится благословление граната

По распоряжению католикоса Гарегина Второго, в новогоднюю ночь во всех церквях состоится ритуал благословления граната, последующее за благодарственным молебном в Кафедральном соборе Св. Эчмиадзина. Как передает «Арменпресс», этот ритуал стал традицией, начиная с 2014 года.

Гранат традиционно является национальным символом в армянской культуре, олицетворяя жизнь, расцвет, изобилие. В христианской символике гранат олицетворяет пролитую Христом кровь, а также воскрешение Христа и многообразие божьих даров.

В толкованиях армянских отцов церкви гранат олицетворяет также многочисленность зерен – паствы, объединенной под крепкой кожурой –ААЦ.