Европейские индексы - 19-12-17

МОСКВА, 20 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.72% и составил 13215.79 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.69% и составил 5382.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.09% и составил 7544.09 пункта, российский MICEX снизился на 0.77% и составил 2118.16 пункта, а RTSI снизился на 0.92% и составил 1134.58 пункта.