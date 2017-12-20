Европейские индексы - 19-12-17
МОСКВА, 20 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.72% и составил 13215.79 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.69% и составил 5382.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.09% и составил 7544.09 пункта, российский MICEX снизился на 0.77% и составил 2118.16 пункта, а RTSI снизился на 0.92% и составил 1134.58 пункта.
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