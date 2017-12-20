Предстоящие новости: 20.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 20-го декабря, в НС Армении состоится 17-е заседание Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Армения.

Сегодня, 20-го декабря, состоится пресс-конференция председателей Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Армения Армена Ашотяна и Саджада Карими.

Сегодня, 20-го декабря, состоится заседание КРОУ Армении.

Сегодня, 20-го декабря, состоится презентация сайта Azerichild.education, созданного НПО "Инициатива по предотвращению Ксенофобии" при содействии Центра общественных связей и информации при аппарате президента Республики Армения. Azerichild.education является частью масштабного проекта Azerichild.info, в рамках которого широкие слои общественности как в Армении, так и за ее пределами получили возможность ознакомиться с самым опасным проявлением армянофобии в Азербайджане – на уровне детской и юношеской литературы: в сказках, стишках, детских играх, учебной и популярной литературе для детей. Данный проект призван продемонстрировать лживость насаждаемого азербайджанской пропагандой имиджа оплота толерантности и мультикультурализма. Участники пресс-конференции: социолог Армине Адибекян, кандидат политических наук, доцент, политолог Анжела Элибегова.

В Гюмри состоится демонтаж домика 234/137 Парка дружбы и вручение ключей от социального жилья семье Алекян.

Сегодня, 20-го декабря, состоится пресс-конференция председателя ОО «Осведомленный и защищенный потребитель» Бабкена Пипояна.

Сегодня, 20-го декабря, состоится пресс-конференция директора Национальной галереи Армении Армана Цатуряна.

Сегодня, 20-го декабря, состоится пресс-конференция директора Бюраканской обсерватории Арега Микаеляна.

В Государственном театре музыкальной комедии имени Пароняна состоится праздничный концерт «Зимнее чудо», которым посольство США в Армении подведет итоги 25-летнего юбилейного года со дня установления дипломатических отношений с Арменией, с приветствием выступит посол США в Армении Ричард Миллс.

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