Все 15 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных за минувшие сутки на территории Армении, раскрыты

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 15 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 18 и 19 декабря, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 7 случаев мошенничества, 6 случаев кражи и 2 случая злоупотребления должностными полномочиями.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.