Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

Все 15 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных за минувшие сутки на территории Армении, раскрыты


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 15 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 18 и 19 декабря, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 7 случаев мошенничества, 6 случаев кражи и 2 случая злоупотребления должностными полномочиями.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации