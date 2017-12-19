Президент Палестины может посетить Россию в ближайшее время

Президент Палестины Махмуд Аббас может скоро посетить Россию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

"Да, он посетит", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Президент был в России несколько раз, и он приедет. Он отправил меня перед своим визитом, потому что должен был ехать в Саудовскую Аравию и Катар. И сейчас он направляется в Париж", - добавил Шаат.