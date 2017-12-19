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Указом президента Армении будет создан государственный лесной комитет


Указом президента Армении Сержа Саргсяна в системе министерства охраны природы Армении будет создан государственный лесной комитет в качестве действующего государственного органа в сфере управления министерства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, правительство должно в трехмесячный срок принять исходящие из данного указа соответствующие решения.

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