Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

Арамазд Тарвердян освобожден с должности члена Совета гражданской службы


Указом президента Армении Сержа Саргсяна, Арамазд Тарвердян освобожден с должности члена Совета гражданской службы по собственному заявлению. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.



Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации