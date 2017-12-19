Россия примет любое решение по косовскому вопросу, которого достигнут Белград и Приштина. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Вести.ру, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Путин подчеркнул, что Россия продолжит оказывать поддержку Сербии в плане обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности.

"Что касается Косова: исходим из того, что ситуация там должна быть урегулирована политическим путем, на основе диалога сторон, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 1244", — заявил российский лидер.