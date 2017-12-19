Армения способна ежегодно принимать до 3 млн туристов

Председатель Государственного комитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Армении Зармине Зейтунцян считает беспрецедентным 21-процентный рост сферы за 9 месяцев.

«Согласно данным Всемирной туристской организации при ООН, любая страна, которая регистрирует рост на 9-12%, оценивается беспрецедентной. В развивающихся странах стабильный рост достигает 4,4%. Основываясь на динамике прошлого года, мы завершаем год с ростом в 20-21% и, вероятно, перейдем порог 1,5 млн туристов», - как сообщает Арменпресс, сказала Зейтунцян.

Она отметила, что результаты удовлетворительные, но недостаточные, поскольку, согласно различным оценкам, Армения способна ежегодно принимать до 3 миллионов туристов. Она добавила, что турист тратит 700-800 долларов США в Армении, и согласно статистике 2016 года, туризм обеспечил вклады в Армению на 1 миллиард долларов.