На площади Республики в Ереване торжественно зажглись огни главной новогодней ёлки, елок административных районов и праздничные огни столицы.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в рамках мероприятия была также организована концертная программа с участием известных артистов, танцевальных ансамблей, а также воспитанников муниципальных музыкальных школ и школ искусства. На торжественной церемонии освещения присутствовал мэр Еревана Тарон Маргарян.

Серия праздничных мероприятий продолжится 19 декабря на площади Свободы, где состоится открытие сказочного «Ледового города».

Новогодние праздничные мероприятия продолжится в столице до 13 января.