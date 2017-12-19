На площади Республики в Ереване торжественно зажглись огни Главной новогодней ёлки
20:05, 19 Декабрь, 2017
На площади Республики в Ереване торжественно зажглись огни главной новогодней ёлки, елок административных районов и праздничные огни столицы.
Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в рамках мероприятия была также организована концертная программа с участием известных артистов, танцевальных ансамблей, а также воспитанников муниципальных музыкальных школ и школ искусства. На торжественной церемонии освещения присутствовал мэр Еревана Тарон Маргарян.
Серия праздничных мероприятий продолжится 19 декабря на площади Свободы, где состоится открытие сказочного «Ледового города».Новогодние праздничные мероприятия продолжится в столице до 13 января.