Азербайджан не подтвердил свою приверженность предложенным сопредседателями МГ ОБСЕ принципам: интервью главы МИД Армении греческой газете

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян дал интервью греческой газете «Этнос». Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении. Ниже приводит полный текст неофициального перевода интервью:

Вопрос: Какова основная цель Вашего визита в Афины?

Эдвард Налбандян: Армения и Греция, наши братские народы связаны многовековыми сердечными отношениями, традиционно глубокими взаимными симпатиями, взаимной поддержкой и солидарностью.

Я здесь по приглашению моего коллеги министра Кодзиаса. Министры иностранных дел двух стран проводят регулярные встречи. В этом году я с удовольствием принял министра Кодзиаса в Ереване, затем мы встретились в Таллинне и Нью-Йорке, и сегодня я здесь, в Афинах, чтобы продолжить наш диалог. Этот визит дает еще одну возможность обсудить нашу обширную повестку дня, направленную на дальнейшее содействие эффективному сотрудничеству между нашими дружественными странами во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее сегодня я имел честь встретиться с президентом Греческой Республики Прокописом Павлопулосом и обменяться мнениями по армяно-греческим отношениям.

Мой визит начался вчера с лекции в министерстве иностранных дел. Я хотел бы еще раз поблагодарить за предоставленную возможность поделиться своими подходами по региональным вопросам и некоторым из приоритетов внешней политики Армении.

На нашей встрече с моим коллегой мы рассмотрели ход выполнения соглашений, достигнутых во время прошлогоднего официального визита президента Армении в Грецию.

И, конечно же, мы проводим обширный обмен мнениями по ряду актуальных региональных и международных вопросов.

Вопрос: Ваш визит в Афины происходит через несколько дней после визита президента Турции Эрдогана. Во время своего пребывания здесь президент Эрдоган подчеркнул необходимость «пересмотра» Лозаннского договора. Как Армения относится к таким позициям в отношении «пересмотра» договоров?

Эдвард Налбандян: Я не хотел бы комментировать какой-либо конкретный договор или конкретное заявление. Однако привычка к отступлению от достигнутых соглашений, по-видимому, стала образцом поведения для Анкары. Мы можем легко вспомнить другие примеры, когда Турция не соблюдала свою подпись, заключенную по соглашениям. Среди прочего, мы могли бы вспомнить протоколы Цюриха, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Турцией.

Вопрос: Базирующаяся в Вашингтоне турецкая неправительственная организация недавно заявила, что сторонники так называемой «террористической организации Фетуллаха» сотрудничают с армянскими группами в вопросе лоббирования против Турции в Конгрессе США. Проправительственные фигуры в Турции также утверждали в прошлом, что Гюлен является «армянином», представляя данный факт как обвинение.

Эдвард Налбандян: К сожалению, это еще одно свидетельство этой многовековой привычки некоторых турецких политиков представлять армян противниками и даже врагами. Более того, они когда-то дошли до того, что считают слово «армянин» оскорблением, что просто является нетерпимым и расистским поведением.

Методы и способы турецкой лоббистской деятельности в США уже известны всем. Однако это не мешает им нацеливаться на других, поскольку они якобы участвуют в лоббировании против Турции.

Вопрос: Недавно в Нью-Йорке состоялось специальное мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв преступления геноцида. Вы видите признаки прогресса на международном уровне, когда речь идет о признании Геноцида армян?

Эдвард Налбандян: Усилиями Армении этот день был установлен в международном календаре. В 2015 году по инициативе Армении Совет по правам человека Организации Объединенных Наций принял единогласную резолюцию о предотвращении геноцида. Впоследствии, по нашей инициативе, Генеральная Ассамблея ООН признала 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида.

В следующий 9 декабря Международный день памяти жертв преступления геноцида приобретет еще большее значение, поскольку совпадет с 70-й годовщиной принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В связи с этим Армения намерена провести в Ереване третий Международный глобальный форум против преступления геноцида.

70 лет прошло после принятия Конвенции, но мир не застрахован от этого «противного зла». В этой связи необходимо удвоить международные усилия, направленные на активизацию деятельности по профилактике.

Вопрос: Учитывая сильное армянское присутствие в Иерусалиме, что Вы думаете о принятом на прошлой неделе решении президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля?

Эдвард Налбандян: Иерусалим имеет многовековое армянское присутствие, богатое армянское историко-культурное наследие. Армянская Апостольская Церковь является одним из главных хранителей христианских святынь. Поэтому мы внимательно следим за всеми событиями в отношении Иерусалима.

Статус Иерусалима является одним из наиболее важных вопросов международной повестки дня, и его можно решить путем переговоров в контексте приемлемого для сторон израильско-палестинского конфликта решения. Это может проложить путь к установлению прочного мира и безопасности.

Вопрос: Есть ли место для прогресса в плане мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта? Каковы самые большие препятствия?

Эдвард Налбандян: На прошлой неделе в своем заявлении на Совете министров ОБСЕ я подробно описал девять причин, по которым до сих пор невозможно было продвигать мирный процесс, несмотря на многочисленные встречи на президентских и министерских уровнях, много раундов переговоров, усердные посреднические усилия стран-сопредседателей – России, Франции и США, а также решительным одобрением ОБСЕ и всех других, которые поддержали усилия и подходы сопредседателей.

Короче говоря, отсутствие прогресса в процессе урегулирования связано с бескомпромиссной и максималистской позицией Азербайджана за столом переговоров, неспособностью реализовать то, что было подчеркнуто и согласовано на последних трех встречах президентов Армении и Азербайджана, состоявшихся в Вене, Санкт-Петербурге, Женеве. Речь идет, в частности, об исключительно мирном урегулировании конфликта, полном соблюдении трехсторонних соглашений о прекращении огня 1994-1995 годов, которые не имеют временных ограничений, создании механизма для расследования нарушений прекращения огня, расширении команды личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Азербайджан сделал шаг назад и отказался подтвердить свою приверженность принципам и элементам, предложенным сопредседателями Минской группы в качестве основы для урегулирования.

Баку отступил от многих других соглашений, и эта модель серьезно ставит под сомнение доверие к Азербайджану в переговорах. Между тем, Баку продолжает нарушения прекращения огня и провокации на линии соприкосновения. В апреле 2016 года Азербайджан развязал агрессию против Нагорного Карабаха, которая сопровождалась грубыми нарушениями международного гуманитарного права, зверствами против гражданского населения, в том числе детьми, женщинами и пожилыми людьми, увечьями органов, обезглавливанием в стиле ИГИЛ.

То, что было предложено сопредседателями и поддержано Арменией, было отклонено Азербайджаном, и это является основной причиной, препятствующей продвижению мирного процесса.Я хотел бы еще раз подтвердить твердую приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта на основе предложений сопредседателей. Альтернативы переговорному процессу не существует.Если Баку будет соблюдать призывы сопредседателей к строгому соблюдению режима прекращения огня, реализует ранее достигнутые соглашения, подтвердит свою приверженность предложенным сопредседателями принципам разрешения конфликта и будет конструктивно участвовать в переговорах, то это проложит путь к мирному урегулированию.