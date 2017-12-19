Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-12-17

ЕРЕВАН, 19 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 19 декабря, курс доллара США сократился на 0.12 драмa и составил 482.09 драм. Курс евро вырос на 0.68 драмa и составил 569.11 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 8.22 драм. Курс британского фунта вырос на 0.90 драмa и составил 644.46 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 88.16 драмa и составила 19538.74 драм. Цена серебра выросла на 1.57 драмa и составила 249.39 драм. Цена платины выросла на 306.59 драмa и составила 13980.6 драм.