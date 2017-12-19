Азиатские индексы - 19-12-17

ТОКИО, 19 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.15% и составил 22868.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1815.18 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.88% и составил 3296.54 пункта, а HANG SENG вырос на 0.70% и составил 29253.66 пункта.