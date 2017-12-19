Экс-замглавы Каталонии проголосовал из тюрьмы на региональных выборах

Бывший заместитель главы Каталонии Ориол Жункерас, заключенный под стражу, проголосовал 19 декабря на внеочередных региональных выборах. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, Жункерас, который также является лидером партии "Левые республиканцы Каталонии", сделал это по почте из тюрьмы автономного сообщества Мадрид. В свою очередь находящийся в Бельгии отстраненный от должности главы автономии Карлес Пучдемон проголосовать не сможет, поскольку своевременно не сделал соответствующий запрос. Он мог бы проголосовать на территории Каталонии, но для этого ему пришлось бы вернуться в Испанию, где выдан национальный ордер на его арест.



