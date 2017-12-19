Папа Римский Франциск обсудил с королем Иордании обострение ситуации на Ближнем Востоке

Обострение обстановки на Ближнем Востоке после недавних заявлений президента США о переносе в Иерусалим американского посольства в Израиле стало одной из главных тем беседы Папы Римского Франциска с королем Иордании Абдаллой II. Об этом сообщили источники в службе печати Святого престола по окончании встречи, состоявшейся 19 декабря утром в библиотеке Апостольского дворца, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Обозреватели отмечают особое значение состоявшихся в Ватикане переговоров с учетом того факта, что король Аблалла II, согласно мирным иордано-израильским соглашениям 1979 года, выступает в качестве хранителя исламских святынь Иерусалима.

Это третья личная встреча двух лидеров после визита иорданского монарха в Рим в августе 2013 года и посещения Папой Франциском Аммана в ходе его паломничества на Святую Землю в мае 2014 года.

Король Абдалла стал одним из первых деятелей в регионе, резко осудивших новую инициативу президента США Дональда Трампа как "нарушение международного права". Со своей стороны Папа Франциск призвал мировое сообщество соблюдать статус-кво в Иерусалиме, дабы избежать "новой спирали насилия" в регионе.

Из Рима Абдалла II направится в Париж, где намечена его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщают в иорданской делегации.



