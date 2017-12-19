Столтенберг: НАТО является региональной военной организацией

НАТО является региональной военной организацией, ее сфера ответственности - это безопасность в Европе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Это признал генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник по итогам встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отвечая на вопрос об отношениях НАТО с Китаем.

"Китай является усиливающейся военной державой, поэтому для НАТО очень важно поддерживать с ним политический диалог. Однако зона ответственности НАТО - это Европа, поскольку альянс является региональной военной организацией", - заявил он.

Это признание особенно актуально, поскольку на всех министерских встречах альянса обязательно обсуждаются вопросы о проецировании силы НАТО далеко за пределы зоны ответственности альянса. Крупнейшая военная операция в истории альянса проводится с 2001 года в Афганистане.