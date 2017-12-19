Ученые обнаружили новое опасное свойство сахара

Повышенный уровень сахара в крови будущей матери на ранних сроках беременности повышает риск врожденного порока сердца у ребенка, утверждают исследователи Медицинской школы Стэнфордского университета. Работа ученых опубликована в журнале The Journal of Pediatrics, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее специалисты считали, что с такими проблемами сталкиваются дети, рожденные от матерей-диабетиков. Теперь ученые пришли к выводу, что отсутствие диабета не является гарантией здорового развития сердца плода.

"Мы обнаружили, что можем оценить риск появления врожденного порока сердца у ребенка с помощью анализа уровней глюкозы в крови (матери. — Прим. ред.) в первом триместре", — отметил один из авторов исследования, доцент отделения педиатрической кардиологии Джеймс Прист.

Ученые проанализировали медицинские записи свыше 19 тысяч пар матерей и их детей. Из общего списка были исключены малыши с генетическими заболеваниями и мамы с сильно отклоняющимся от норм индексом массы тела. В итоге выборка сократилась до 811 детей с врожденным пороком сердца.

После того как исследователи вычеркнули из списка женщин, у которых диабет либо уже был, либо развился во время беременности, сформировался окончательный результат анализа. Выяснилось, что вероятность врожденного порока сердца у плода вырастает на 8% при каждом увеличении уровня глюкозы (на первом триместре беременности) на 10 миллиграммов на децилитр крови.

Если результаты исследования подтвердятся, врачи смогут назначать матерям специальное лечение, способное предотвратить рождение больного ребенка, добавили ученые.