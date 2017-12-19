В США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе

Самый большой самолет в мире Stratolaunch выкатили на взлетную полосу аэродрома для испытаний. Видео, на котором изображен летательный аппарат, разместил в Twitter глава одноименной компании Stratolaunch и сооснователь Microsoft Пол Аллен, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На видеозаписи видно, как воздушное судно медленно движется по взлетно-посадочной полосе, постепенно набирая скорость. Его сопровождают автомобили. Однако от земли самолет-гигант так и не отрывается.

Stratolaunch планируют использовать как воздушную платформу для запуска ракет-носителей для доставки грузов на низкую околоземную орбиту. Размах крыльев самолета составляет 117 метров, вес — 230 тонн. По расчетам, он сможет поднять в воздух до 250 тонн груза. Ожидается, что первый испытательный полет Stratolaunch состоится в 2019 году.