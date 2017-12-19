ЕС планирует увеличить объем предоставляемой Армении помощи: глава делегации ЕС

Европейский союз намерен увеличить объем предоставляемой Армении помощи на 20-25%. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе 17-го заседания комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС-Армения заявил руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

«Армения инициировала ряд очень амбициозных реформ, связанных с различными сферами, начиная с прав человека и заканчивая экономическим развитием. Европейский союз считает приоритетным вопрос о предоставлении финансовой помощи этому процессу», - сказал глава делегации ЕС, выразив надежду, что новое соглашение Армения-ЕС будет способствовать расширению круга двустороннего партнерства.

По его словам, это поможет углубить диалог во всех сферах.

24 ноября в Брюсселе было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.