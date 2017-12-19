Саакашвили обещает возобновить акции протеста после новогодних праздников

Массовые протесты, организованные партией "Движение новых сил" во главе с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, продолжатся после новогодних праздников, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом Саакашвили сообщил во вторник журналистам.

"Мы объявляем перерыв в наших протестных акциях на период новогодних и рождественских праздников. Это связано только с этим", - сказал он. Саакашвили посетовал на то, что каждая крупная акция его сторонников в Киеве сопровождалась провокациями. В связи с этим, сказал лидер партии, "Движение" намерено следовать "четкому механизму защиты от провокаций".

Сторонники Саакашвили проводят акции каждое воскресенье с 17 октября. Главное требование протестующих - отставка президента страны Петра Порошенко.





