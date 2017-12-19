Соглашение Армения-ЕС открывает новую страницу в истории двусторонних отношений: спикер НС

Создание и укрепление армянской государственности по европейской модели является нашим сознательным выбором. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян на 17-й сессии комитета парламентского сотрудничества ЕС-Армения.

«Новое соглашение Армения-ЕС, подписанное недавно в Брюсселе, является амбициозным документом, который открывает новую страницу в истории двусторонних отношений. Со времени независимости Армения всегда заявляла, что тесное сотрудничество с Европейским союзом является одним из приоритетных направлений страны. Европейский союз - это, прежде всего, сообщество поддерживаемых нами ценностей», - сказал он.

По словам Баблояна, ярким свидетельством этого являются постоянно предоставляемые ЕС средства для развития институциональных, общественных структур Армении, защиты прав человека, борьбы с коррупцией и улучшения ряда других областей. Он заявил, что это масштабная работа, проделанная для Армении. «И мы благодарны за это», - заявил спикер парламента.

Он также коснулся урегулирования карабахского конфликта, заявив, что европейские партнеры согласны с армянской стороной в этом вопросе.

«Это новое соглашение еще раз подтверждает приверженность ЕС содействовать действиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на урегулирование карабахского конфликта. Несмотря на постоянные попытки Азербайджана исказить сущность конфликта и его мирное урегулирование, урегулирование основано на трех принципах: неприменении силы и угрозы силой, территориальной целостности и праве народов на самоопределение», - заявил Ара Баблоян.

24 ноября в Брюсселе было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.