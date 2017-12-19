В МИД Франции завели двух кошек для борьбы с крысами

Сотрудники французского министерства иностранных дел завели двух кошек, чтобы избавиться от грызунов, которые завелись в здании, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник радиостанция Franceinfo.

Одну кошку назвали Номи, другую - Ноэ. Клички выбраны не случайно: если соединить два имени вместе, то получится Номиноэ - имя первого правителя Бретани в 831-851 годах.

Теперь Номи и Ноэ будут служить в здании французского МИД, расположенном на набережной Кэ д'Орсе в Париже.

Отмечается, что с распространением грызунов также столкнулась глава МВД Франции Жаклин Гуро, в ведомстве которой также недавно появились крысы.

Традиция приема "на работу" кошек и котов в правительственные учреждения издавнасуществует и в Великобритании. Там они служат в должностях "штатных крысоловов" в офисе премьера, а также в ряде министерств и ведомств.