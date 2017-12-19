Арабская коалиция заявила о перехвате запущенной из Йемена баллистической ракеты

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об успешном перехвате баллистической ракеты, которая была выпущена повстанцами из Йемена в сторону Эр-Рияда, передает во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным коалиции, ракета была уничтожена южнее Эр-Рияда - столицы Саудовской Аравии.

В ноябре силы противоракетной обороны Саудовской Аравии уже перехватывали ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. Обломки аппарата тогда упали в пустынной местности к северу от саудовской столицы, не повлияв на воздушное сообщение.