Председатель НС Армении Ара Баблоян ответил на вопрос о продолжении своей деятельности после апреля 2018 года. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами он сказал, что в этом вопросе он будет руководствоваться решением народа.

«Народ проголосовал, сформировал НС, который и будет решать, однако вопрос не стоит на обсуждении. Я уже говорил несколько раз, что, если и в апреле произойдут перемены в избрании президента и премьер-министра, то вопрос председателя НС Армении не стоит на обсуждении»,- сказал председатель НС Армении Ара Баблоян.

На вопрос, пожелает ли видеть его на этом посту его команда, председатель НС Армении Ара Баблоян сказал: «В данный момент этот вопрос не стоит на обсуждении».

На вопрос, решила ли уже РПА, кого она выдвинет на пост президента Армении, председатель НС Армении Ара Баблоян сказал: «Пока нет, пока нет».