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Чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН по Иерусалиму запланировали на четверг


Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима может пройти в четверг в первой половине дня, как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в штаб-квартире Всемирной Организации.

Проведение десятой спецсессии потребовали в понедельник постпред Йемена при ООН, председатель Арабской группы Халед аль-Йемани и постпред Турции при ООН, председатель Саммита Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Феридун Синирлиоглу после того, как США в ходе голосования в Совбезе наложили вето на проект резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля.

По словам собеседника агентства, специальное заседание Генассамблеи по вопросу о Иерусалиме запланировано на четверг на 10:00 по местному времени (18:00 по московскому).

Как пояснил источник, главы йеменской и турецкой миссии при ООН обратились к председателю 72-й сессии Генассамблеи ООН Мирославу Лайчаку с просьбой провести сессию в соответствии с принятой в 1950 году резолюцией Генассамблеи 377 А "Единство в пользу мира".

Согласно резолюции, в тех случаях, когда из-за отсутствия единогласия среди пяти постоянных членов Совбез ООН не выполняет задачу поддержания международного мира и безопасности, Генассамблея должна незамедлительно рассмотреть вопрос и может давать любые рекомендации, которые она сочтет необходимыми в целях восстановления международного мира и безопасности.

Ранее западные СМИ сообщили, что на рассмотрение членов Генассамблеи ООН будет вынесен проект резолюции. Как ожидается, Генассамблея проведет голосование по документу в ближайшие недели, сообщал американский телеканал Fox News.

"Резолюция Генассамблеи не имеет такого же веса, как резолюция СБ ООН, но она продемонстрировала бы международный консенсус относительно одностороннего решения президента Трампа о признании Иерусалима (столицей Израиля - ИФ)", - сообщал телеканал CNN.

В понедельник США использовали право вето, чтобы заблокировать предложенный Египтом проект резолюции против признания странами Иерусалима столицей Израиля. Все остальные члены Совбеза ООН поддержали этот документ.

 



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