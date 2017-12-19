Флагман королевских ВМС Британии, авианосец "Куин Элизабет", введенный в эксплуатацию 7-го декабря этого года, дал течь, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Авианосец стоимостью 3,1 млрд фунтов (более 4 млрд долларов США) дал течь из-за некачественного сальника гребного вала, функция которого - предотвращать попадание воды в отсек. Как пишет газета Sun, из-за брака авианосец набирает до двухсот литров морской воды каждый час.

Авианосец "Куин Элизабет" был спущен на воду 7-го декабря королевой Елизаветой II на военно-морской базе в Портсмуте. Проблемы обнаружились еще до церемонии, при испытаниях.

Во флоте обещают скоро отремонтировать корабль. Несмотря на брак, авианосец будет проходить испытания на воде вплоть до нового года, заявил представитель британских ВМС.