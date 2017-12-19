Турция вновь признана «самой большой тюрьмой для журналистов»

В новом докладе организации «Журналисты без границ» Турция вновь названа «самой большой тюрьмой для журналистов». Как передает «Арменпресс», по данным доклада, в 2017 году по разным обвинениям в тюрьмах Турции остаются в неволе 42 журналиста.

Турция отстает по этому показателю только от Китая. За Турцией в списке следуют Сирия, Иран, Вьетнам.

Всего за этот год в мире было убито 65 журналистов и сотрудников СМИ, попали в тюрьму 326 журналистов.

По «Индексу свободы прессы», опубликованному организацией «Журналисты без границ» в апреле 2017 года, Турция оказалась на 155-м месте среди 180 стран.