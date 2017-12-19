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Не пропускающий запах пота пиджак предложили носить круглый год


Компания Tranzend выпустила мужские пиджаки Ultra Suit, созданные из переработанного пластика и кофейных зерен. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Mashable.

Издание опубликовало видеопрезентацию одежды. В ролике объясняется, что пиджак с пристегивающимся капюшоном «защитит от всего».

Водонепроницаемая вещь предотвращает потоотделение и не пропускает запах, а также защищает от ветра и холода, хорошо тянется, не растягиваясь при этом, а также не сковывает движение. «Пиджак Ultra Suit можно носить круглый год», — рассказали представители Tranzend.



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