СМИ сообщили о гибели диджея на бразильском фестивале Atmosphere

Диджей Калеб Фрейташ на фестивале Atmosphere в Бразилии скончался в результате крушения сцены, вызванного сильным ветром, еще несколько людей пострадали во время непогоды. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Global News.

Как уточняет портал, диджей скончался в госпитале, куда его доставили с серьезными травмами головы.

По данным СМИ, еще пострадали три человека. Диджей Трино (DJ Trino) опубликовал в Twitter видеозапись обрушения сцены и сообщил, что "скончался бразильский артист, диджей Калеб (DJ Kaleb)".

Портал сообщает, что фестиваль состоялся, несмотря на предупреждения о сильном ветре и ливнях.