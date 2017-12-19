СМИ сообщили о гибели диджея на бразильском фестивале Atmosphere
Диджей Калеб Фрейташ на фестивале Atmosphere в Бразилии скончался в результате крушения сцены, вызванного сильным ветром, еще несколько людей пострадали во время непогоды. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Global News.
Как уточняет портал, диджей скончался в госпитале, куда его доставили с серьезными травмами головы.
По данным СМИ, еще пострадали три человека. Диджей Трино (DJ Trino) опубликовал в Twitter видеозапись обрушения сцены и сообщил, что "скончался бразильский артист, диджей Калеб (DJ Kaleb)".
Портал сообщает, что фестиваль состоялся, несмотря на предупреждения о сильном ветре и ливнях.
Rave que estava rolando no parque de exposições Assis Brasil @metsul @MetroclimaPOA pic.twitter.com/kicb7WnNnf— Rafael Maroni (@rafamaroni) 17 декабря 2017 г.