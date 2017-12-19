СМИ: антиправительственные демонстрации в Иракском Курдистане переросли в беспорядки

Столкновения между участниками демонстраций против властей Иракского Курдистана и силовиками зафиксированы во вторник в ряде городов курдской автономии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По имеющейся информации, многотысячные акции протеста уже вторые сутки проходят в городах Сулеймания, Халабаджа и Койа на севере Ирака. Во вторник полиция задействовала водометы для разгона толпы.

Ряд СМИ утверждает, что в результате столкновений есть пострадавшие, официальных данных пока не поступало.

За минувший день активисты подожгли несколько правительственных учреждений, в том числе штаб-квартиры правящей Демократической партии Курдистана и других политических организаций Иракского Курдистана. Предпринимались попытки штурма полицейского участка и электростанции. Митингующие требуют от властей покончить с коррупцией и выплатить задолженности по заработной плате госслужащим.

Как отмечает телеканал Rudaw, Иракский Курдистан переживает экономический кризис, вызванный сокращением бюджета со стороны федерального правительства в Багдаде, падением цен на нефть и затратами на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Финансовое положение регионального правительства значительно ухудшилось после потери контроля над нефтяными месторождениями в Киркуке.





