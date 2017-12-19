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Число пострадавших при пожаре в московском пансионате возросло до 19


Число пострадавших при пожаре в частном пансионате в новой Москве возросло до 19 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения столицы.

"На настоящий момент в результате пожара пострадали 19 человек, из них 16 госпитализированы в больницы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди госпитализированных один человек в тяжелом состоянии", — сообщили в департаменте.

Также там отметили, что все пострадавшие поступают в НИИ им. Склифосовского и больницу имени братьев Бахрушиных. Большинство пострадавших в удовлетворительном состоянии или состоянии средней степени тяжести.

 

 



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