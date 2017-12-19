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Дорога Степанцминда-Ларс открыта


Дорога Степанцминда-Ларс открыта. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 15:00 19-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

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