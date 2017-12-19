В Пантеоне парка имени Комитаса состоялось памятное мероприятие в честь Гранта Матевосяна

В парке имени Комитаса, в Пантеоне, состоялось памятное мероприятие в честь Гранта Матевосяна, приуроченное к 15-й годовщине со дня его смерти. Собрались представители Министерства культуры Армении, Союза писателей Армении, интеллигенции, ученики школ, поклонники таланта Гранта Матевосяна.

Как передает «Арменпресс», выступили министр культуры Армении Армен Амирян, председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян, литературовед Женя Калантарян, поэт и прозаик Роланд Шароян.

Вдова Гранта Матевосяна Вержинэ Мовсисян поблагодарила присутствующих за память о покойном, сказав, в то же время, о необходимости ускорения строительства дома-музея писателя в сквере Абовяна.

В конце выступили ученики школы имени Гранта Матевосяна.