В СК уточнили число жертв крушения Ан-2 в Нарьян-Маре

Четыре человека, по предварительным данным, погибли при жесткой посадке самолета в Ненецком автономном округа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает СУСК РФ по Архангельской области и НАО.

Отмечается, что самолет Ан-2, выполнявший рейс по маршруту город Нарьян-Мар — поселок Харута, совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мара около 10.30. На борту находились два члена экипажа и 11 пассажиров.

"По предварительной информации, телесные повреждения различной степени тяжести получили 13 лиц, находившихся на борту самолета, в том числе четыре человека погибли. Сведения о количестве погибших и пострадавших уточняются", — говорится в сообщении.