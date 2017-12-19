Кремль указал на имперский характер новой стратегии нацбезопасности США

В Москве изучат новую стратегию национальной безопасности США, но беглое прочтение демонстрирует имперский характер документа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как передает Арменпресс, eго слова приводит РИА Новости во вторник, 19 декабря.

«Налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира», — сказал представитель Кремля, комментируя части документа, в которых упоминается Россия.

В то же время Песков подчеркнул, что стратегия требует внимательного изучения и осмысления. «Что, конечно же, будет сделано во всех соответствующих ведомствах», — заключил он.