Действия администрации США в отношении Ирана не смогут подорвать ядерное соглашение, заключенное "шестеркой" и Тегераном. Об этом, как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, заявил во вторник президент Исламской Республики Хасан Роухани.

"[Президент США Дональд] Трамп не способен аннулировать сделку, заключенную между Ираном и шестью державами, - сказал он. - Те, кто на это надеется, ошибаются".

Пять постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана СБ ООН, США и ЕС. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.