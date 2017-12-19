Россия передала Таджикистану танки и вертолеты на 100 миллионов долларов

Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику на 122 миллиона долларов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

«Передаваемое вооружение и военная техника позволят расширить возможности вооруженных сил Таджикистана по отражению террористической угрозы, создать надежный заслон на таджикско-афганской границе», — сказал начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Кшимовский.