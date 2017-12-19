Вице-спикер НС Армении предложил организовать в 2018 г. показ материалов Геноцида армян в Германии и других странах ЕС

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 19 декабря принял депутата Бундестага ФРГ, председателя Германо-Армянского форума Альберта Вайлера, руководителя региональной программы Южного Кавказа фонда “Конрад Аденауэр” Томаса Шрапела и сопровождающих их лиц.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостей, вице-спикер НС оценил эффективность нынешнего армяно-германского сотрудничества и отметил полезную работу немецких партнеров в РА.

Э.Шармазанов выразил признательность Бундестагу ФРГ за принятие 2 июня 2016 г. осуждающей Геноцид армян резолюции и в этом контексте обратился к конвенции ООН “О предупреждении и наказании геноцида”, 70-летие которой исполняется в будущем году.

“Предлагаю к юбилейному семидесятому году организовать в Бундестаге показ материалов Геноцида армян”, - сказал вице-спикер НС.

Собеседники обратились к вызывающим тревогу региональным вопросам.

Э.Шармазанов представил гостям особенности нагорно-карабахского конфликта, в частности отметив: “Арцах отделился не от Азербайджана, а от Советского Союза. Народ Арцаха отделился от Советского Союза в рамках тех же законов, что и остальные страны СССР, часть которых сегодня – члены Евросоюза”.

В этом контексте собеседники подчеркнули важность мирного урегулирования, основанного на переговорном процессе, чего, по словам собеседников, упорно избегает Азербайджан.

Э.Шармазанов обратился также к недавно подписанному Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС и выразил надежду, что парламент Германии вскоре ратифицирует этот важный для Армении документ. По его мнению, Армения движется по пути сопоставления, а не противопоставления отношений с ЕАЭС и ЕС.

“Армения показала, что движется демократическим путем, и институциональные реформы должны быть непрерывными”, - подчеркнул вице-спикер НС.

Депутат Бундестага ФРГ, председатель Германо-Армянского форума Альберт Вайлер поблагодарил за прием и особо выделил важность сотрудничества Германии с Арменией. Немецкий депутат отметил важность приложения необходимых усилий в мирном переговорном процессе по нагорно-карабахскому конфликту.

Обсужден ряд вопросов по реализации совместных программ.