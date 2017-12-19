С 8-го по 14-е декабря в столице родился 381 ребенок



Управление здравоохранения аппарата мэрии Еревана сообщает, что за период с 8-го по 14-е декабря в родильных домах столицы родился 381 ребенок - 191 мальчик и 190 девочек. За тот же период в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения, находящиеся в ведомстве мэрии Еревана, обратился 35821 гражданин. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.