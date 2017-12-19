В Армении экипажи боевых вертолетов ЮВО выполняют полеты в режиме «невидимка»

Экипажи армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) в Армении на вертолетах Ми-8МТ и Ми-24П приступили к полетам в сложных метеорологических условиях.

Летчики отрабатывают задачи по взлету и посадке на ограниченные площадки, полетам по заданным маршрутам.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, oсобое внимание при подготовке экипажей уделяется выполнению полетов в режиме «невидимка», исключительно с выключенными приборами освещения и внешними опознавательными сигналами.

На практических занятиях авиационного соединения ЮВО в Закавказье принимают участие более 10 единиц военной авиационной техники и около 100 летчиков, борттехников и военных авиационных инженеров, обслуживающих боевые вертолеты.