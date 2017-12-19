Лондонский Сити лишится финансовых привилегий после Brexit

Евросоюз не пойдет на заключение с Великобританией сделки по международному финансовому центру - лондонскому Сити - в связи с выходом Соединенного Королевства из сообщества. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в обнародованном 19 декабря интервью британской газете The Guardian.

"Не существует ни одного торгового соглашения, касающегося исключительно финансовых услуг, - отметил он. - Его просто нет". После выхода Великобритании из ЕС британские банки и финансовые компании "потеряют паспортные права, которые позволяют им свободно работать в Евросоюзе". Это станет, по его словам, следствием "красных линий, которые провели сами англичане". "Покидая общий рынок, они теряют такие права", - добавил он.

Барнье также указал, что торговое соглашение между Брюсселем и Лондоном может быть достигнуто в течение двух-трех лет, а затем должно быть ратифицировано 35 национальными и региональными парламентами. Весь этот переходный период Великобритания должна строго соблюдать все правила и положения ЕС, включая новые законы, принятые в Брюсселе, считает переговорщик. Лондон может в это время разрабатывать договоры с остальным миром, однако, по его мнению, они не могут вступать в силу.





